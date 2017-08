Slideshow

Toyota's presenteert IAA-line-up Wereldprimeur: nieuwe Land Cruiser!

Toyota schijnt vandaag een lichtje op de auto’s die het op de IAA in Frankfurt zal tonen. Het merk heeft letterlijk groot nieuws: een nieuwe Land Cruiser!

De Land Cruiser is voor Nederland niet bepaald de meest relevante auto, maar het is wel een echt icoon binnen het Toyota-gamma. De alleskunner wordt in Frankfurt in een nieuwe variant gepresenteerd. Veel meer dan dat laat Toyota niet los, al is wel duidelijk dat het opnieuw om een alleskunner met een 'body on frame'-constructie zal gaan. Een auto met een apart chassis dus. Sinds enige decennia is de Land Cruiser-reeks opgesplitst in twee delen. De full-size, comfortabele en wat Amerikaans georiënteerde variant heet achter de schermen momenteel J200. Daarnaast is er nog een wat compactere Land Cruiser, die in veel landen de toevoeging 'Prado' krijgt. Op de IAA krijgen we hoogstwaarschijnlijk een nieuwe versie van laatstgenoemde auto te zien. De huidige Land Cruiser van die serie loopt sinds 2010 mee en werd in 2013 (eveneens op de IAA) in gefacelifte vorm getoond. Deze variant van de Land Cruiser is ook in Nederland leverbaar.

Daarnaast zijn er twee kleinere nieuwtjes: de Auris Touring Sports 'Freestyle' en een concept-uitvoering van de C-HR. De Freestyle is een Auris met spatbordverbreders, zilverkleurige spiegelkappen, een aangepaste voor- en achterbumper en speciale wielen. Het eindresultaat doet denken aan de vele opgehoogde stationwagens die autoland rijk is, maar de Auris lijkt niet of nauwelijks hoger dan z'n reeds bekende broertjes.

Dan is er de C-HR Hy-Power, waarvan de Japanners voorlopig alleen de voorbumper laten zien. De auto is bedoeld om 'het krachtige en emotionele design van de C-HR te benadrukken'. Tegelijkertijd moet de concept-car wat vrijgeven over de toekomst van Toyota's hybride-vloot. We wachten geduldig af.

Overigens is ook de razendsnelle Yaris GRMN (foto 4) te zien op de Duitse beurs.