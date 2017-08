Slideshow

Toyota Yaris Ativ gepresenteerd Aziatische budgetsedan

Toyota heeft in Thailand de Yaris Ativ voorgesteld, een nieuwe sedan die gezien kan worden als een budgetversie van een reeds bestaande budgetsedan.

De Yaris Ativ is een nieuwe relatief compacte sedan die Toyota inzet als nieuw wapen op de Aziatische markt. Enerzijds is de auto volledig nieuw, anderzijds kennen we hem al.

De Yaris Ativ is namelijk een compacte sedan die onderhuids is gebaseerd op de Toyota Vios Sedan. De Vios, ook wel Balte geheten in sommige markten, is een sedanversie die gebaseerd is op de Toyota Vitz, die bij ons weer Yaris heet. Het is die 4,41 meter lange sedan die voorzien is van een nieuwe koets en een nieuw dashboard. Ook op technisch vlak is deze Yaris Ativ, die prijstechnisch onder de Vios Sedan komt te staan, anders dan zijn broer.

In het vooronder bromt een 86 pk en 108 Nm sterke 1,2-liter grote viercilinder, een bescheidener blok dan de 107 pk en 142 Nm sterke 1.5 die in de Vios ligt. Schakelen gaat middels een CVT-transmissie. Het heeft er alle schijn van dat Toyota de Yaris Ativ niet alleen op de Aziatische markt brengt. Mogelijkerwijs wordt de Ativ ook op de boot gezet naar Zuid-Amerika, al zal de sedan daar dan uiteindelijk ook geproduceerd worden.

In Thailand gaat de Yaris Ativ zo'n 12.000 euro kosten. Ter vergelijk: de Vios Sedan kent er een vanafprijs van zo'n 15.500 euro.