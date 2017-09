Slideshow

Toyota weer meest waardevolle automerk Veertiende keer bovenaan de lijst

Voor de veertiende keer mag Toyota zich het meest waardevolle automerk ter wereld noemen. De fabrikant staat op de zevende plek van meest waardevolle merken ter wereld.

Ieder jaar stelt merkenadviesbureau Interbrand een lijst op van de 100 meest waardevolle merken ter wereld. Op nummer één staat wederom Apple, gevolgd door Google op plek twee en Microsoft op de derde plek. Positie vier, vijf en zes gaan naar respectievelijk Coca Cola, Amazon en Samsung. Toyota komt binnen op positie zeven, en is daarmee de hoogst genoteerde autofabrikant in de top 100. Interbrand schat de merkwaarde van het Japanse merk op 50,29 miljard dollar. Toyota is ten opzichte van vorig jaar echter wel twee plaatsen gezakt, in 2016 stond het merk op de vijfde positie.

Mercedes-Benz is de tweede autofabrikant op de lijst en komt met een geschatte merkwaarde van 47,83 milard dollar binnen op plek negen. Vorig jaar stond het merk op dezelfde positie. BMW is met zijn elfde plek en een geschatte merkwaarde van 41,54 miljard dollar de autofabrikant die op plek drie op het ereschavot komt te staan, het merk staat op de dertiende plek op de Global Brand-lijst.

Positie vier is voor Honda. Het merk staat op de twintigste plek is daarmee de vierde autofabrikant in de lijst. Overigens moet erbij vermeld worden dat Honda, net als bijvoorbeeld BMW, motorfietsen produceert. Het Japanse merk is net als Toyota ook een groot producent van industriële producten. In deze top 10 gaat het in ieder geval om de kracht van het merk. Na Honda blijft het even stil op de autolijst. Ford is met zijn 33ste plek de vijfde autofabrikant in de lijst. De merkwaarde wordt geschat op 13.64 miljard dollar. Hyundai (nummer 6) staat net als vorig jaar op positie 35, gevolgd door Audi (nummer 7) op positie 38. Nissan (nummer 8) volgt op positie 39, gevolgd door Volkswagen (nummer 9) op plek 40. Porsche sluit de top 10 af met een notering op positie 48.

Tesla stond vorig jaar voor het eerst in de lijst en verscheen onderaan op plek 100. Dit jaar klimt de fabrikant twee plekken met een notering op plek 98. De merkwaarde wordt geschat op 4 miljard dollar. Nieuwkomer in de lijst is Ferrari, dat direct naar plek 88 springt met een geschatte merkwaarde van 4,87 miljard dollar.

De lijst wordt door Interbrand samengesteld op basis van de financiële prestaties, de kracht van het merk ten opzichte van de concurrentie en de rol van het merk in de keuze van de doelgroep.