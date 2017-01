Slideshow

Toyota voorzichtig met 'autonoom' 'Komende jaren houden mensen de controle'

Terwijl autofabrikanten over elkaar heen buitelen op de CES in Las Vegas om hun autonome concepts te presenteren, houdt Toyota een slag om de arm. Het merk verwacht dat het nog jaren duurt voordat het verstandig is om de complete controle uit handen te geven aan een computer.

Toyota doet met de Concept-i vrolijk mee aan de autonome toekomstmuziek, maar onderstreept volgens Bloomberg wel dat het inderdaad nog toekomstmuziek is. Het feit dat de concept-car ook door mensen bestuurd kan worden, is tekenend. De Japanners zouden besturing door computers op dit moment nog te gevaarlijk vinden om in de praktijk toe te gaan passen. De hoeveelheid verkeersdoden die nu jaarlijks valt, veelal door menselijk falen, zou voor autonome auto's volstrekt onacceptabel zijn. Met andere woorden: autonoom rijden wordt pas haalbaar als het aantoonbaar (fors) veiliger is dan het alternatief.

Die voorspelling is volgens Toyota overigens niet alleen op zichzelf van toepassing. ";Geen enkele auto- of IT-producent is dichtbij het bereiken van het hoogste niveau van autonoom rijden", meldt Gill Pratt, CEO van Toyota's research-afdeling. Dat hoogste niveau heeft de naam 'Level 5', de meeste autobouwers werken momenteel toe naar Level 2. Dat is het niveau waarop Tesla's autopilot opereert: onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om zowel het stuur als de pedalen met rust te laten, maar toch is menselijke controle (en indien noodzakelijk ingrijpen) nog gewenst.

Toyota toonde zich eerder een sceptische partij, want ook bij de grootschalige introductie van volledig elektrische auto's zette het merk z'n vraagtekens.