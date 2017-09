Slideshow

Toyota viert 50 jaar pick-ups met speciale Hilux Hilux 'Invincible 50'

Toyota staat tijdens de IAA in Frankfurt stil bij vijftig succesvolle jaren op de markt voor pick-ups. De Hilux, uitgegroeid tot een iconisch model, is het feestvarken. Dit is de Hilux 'Invincible 50'.

Hoewel de Toyota Hilux pas volgend jaar vijftig kaarsjes mag uitblazen, is het al wel het vijftigste jaar dat Toyota de markt voor pick-ups bedient. Een Hilux van de huidige generatie mag met de toepasselijke term 'Invincible' - Engels voor onoverwinnelijk - bestempelen hoe Toyota zijn positie op deze markt ziet.



De zilvergrijze Hilux is voorzien van matzwarte accenten rond onder andere de grille, de wielkasten en de treeplakken. De avontuurlijk getekende bestickering met in koeienletters 'Invincible' en de gitzwarte 18-inchwielen maken de aankleding aan de buitenkant compleet. In de laadbak, eveneens matzwart gekleurd, zit een grote gereedschapskist.



Toyota verkoopt de Hilux momenteel in 180 landen. De huidige Hilux is de achtste generatie en werd in 2015 onthuld.