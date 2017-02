Slideshow

Toyota verwacht veel van Prius Plug-in Jaarlijks 60.000 exemplaren

Toyota verwacht dat de nieuwe Prius Plug-in een stuk sneller zal worden geaccepteerd dan zijn voorganger. Gewenning bij het publiek en de grotere elektrische actieradius van de auto zouden daar de belangrijkste oorzaken voor zijn.

De voorspellingen die Toyota's bestuursvoorzitter Takeshi Uchiyamada tegenover Reuters doet, zijn wellicht beetje een open deur in het licht van de niet-aflatende stroom plug-in hybrides van de afgelopen jaren. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat plug-ins het juist in Nederland goed deden, dankzij de veelbesproken bijtelling. Onze Nederlandse blik is dus nogal vertroebeld, want in de rest van de wereld moet dit autotype het toch echt van z'n eigen kwaliteiten hebben.

Ten tijde van de vorige Prius Plug-in zorgde het ervoor dat verreweg de meeste kopers voor een reguliere Prius kozen. In totaal verkocht Toyota 79.300 exemplaren met een stekker, terwijl de reguliere Prius alleen in 2012 al 362.500 keer over de toonbank ging. De nieuwe Prius Plug-in moet jaarlijks 60.000 kopers zien te vinden. Volgens Toyota is dat niet alleen omdat de auto zuiniger is en een grotere elektrische actieradius heeft dan z'n voorganger, maar ook doordat mensen inmiddels gewend zijn aan het concept. Natuurlijk zijn we ook benieuwd hoeveel de Nederlandse importeur van deze auto verwacht, maar op het moment van schrijven zijn we nog in afwachting van een reactie.

10 miljoen

Gisteren werd bekend dat Toyota maar liefst 10 miljoen hybrides heeft verkocht. De Prius

neemt daarvan bijna 4 miljoen voor z'n rekening. Behalve met hybride en plug-in hybridetechniek houdt het merk zich ook bezig met auto's op waterstof, waarvan productiemodel Mirai tot nu toe het voornaamste gevolg is. Toyota heeft lang gezegd dat volledig elektrische auto's nog niet geschikt zijn om exemplaren met een verbrandingsmotor te vervangen, maar investeert sinds kort wel stevig in de ontwikkeling van EV's.