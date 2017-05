Slideshow

Toyota ververst Aygo-uitvoeringen Nieuwe X-Fun vervangt X-Now

Toyota heeft de uitrustingsniveaus van zijn kleinste model onder de loep genomen. De X-Now verdwijnt, maar er komt een nieuwe specificatie voor in de plaats.

Toyota stopt met de X-Now en vervangt hem door de X-Fun. Standaard biedt deze variant Bluetooth-connectiviteit, de mogelijkheid om audio te streamen en knoppen voor de radio- en telefoonbediening op het stuur. In plaats van over twee luidsprekers, beschikt de X-Fun voortaan over vier speakers. De X-Fun is als drie- en als vijfdeurs leverbaar en kent een vanafprijs van € 12.845. De basis-Aygo, de 'x', kost overigens € 11.395.

Uitvoeringsniveau X-Cite blijft behouden, maar is voortaan als X-Cite Bi-Tone uitgerust met een zwart dak. De carrosserie is daarbij uitgevoerdin het knalrood. Ook in het interieur keert deze kleurstelling terug. De alleen als vijfdeurs leverbare versie kent een vanafprijs van € 14.995.

Hoger op de ladder staat de reeds bekende X-Joy. Deze variant krijgt standaard zaken als climate control, een lichtsensor, een navigatiesysteem, DAB+ radio, stoelen met gedeeltelijke lederlook en zwarta interieurdetails mee. Vanbuiten is de X-Joy te herkennan aan vijfspaaks 15-inch lichtmetaal en donkere achterste zijruiten. Z'n vanafprijs ligt net als bij de X-Cite op € 14.995.

De top-Aygo blijft de X-Pose, de versie met het elektrisch bedienbare canvas dakje. Z'n uitrusting is gebaseerd op die van de X-Wave. Het canvasdak is overigens ook in het rood te bestellen. Z'n vanafprijs ligt op € 15.995.

Optioneel is op alle Aygo's voortaan een x-beat audiosysteem te bestellen met vier hoogwaardigere luidsprekers van BLAM. Het systeem beschikt onder meer over een subwoofer en een afstandsbediening waarmee laatstgenoemde valt te bedienen. De meerprijs voor het systeem ligt op € 550.