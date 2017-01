Slideshow

Toyota verkoopt fors meer hybrides in Europa Eigenwijs beleid werpt vruchten af

Al jaren zet Toyota als één van de weinige autofabrikanten volledig in op hybrides. Dat was met name in diesel-minnend Europa een flinke gok, maar het beleid lijkt nu z’n vruchten af te werpen.

De hybrideverkoop van Toyota maakt namelijk een sprong van zo'n 40 procent ten opzichte van 2015, meldt Bloomberg. Dat is dit jaar een extra interessant gegeven omdat in geheel 2015 het dieselschandaal bij Volkswagen speelde, wat een een grote weerslag had op de perceptie van Europese autokopers op diesels.

Toyota zette echter jaren voordat dat schandaal zich aandiende in op hybrides. In de marketing-uitingen van het merk wordt met geen woord meer over de brandstofsoort gerept en getuige de BMW-zelfontbrander in de Verso besteedt men ook het ontwikkelingsbudget liever aan andere zaken. Bedrijfsauto's als de Hi-Lux zijn een uitzondering op deze regel, maar voor de rest is het overduidelijk op welke aandrijfvorm Toyota z'n geld zet.

In de afgelopen jaren werd dit beleid in Nederland beloond met lage bijtellingspercentages, maar in de rest van Europa stond Toyota met z'n hybrides mooi buiten de razend populaire groep diesel-aanbieders. Met name Duitse merken – Volkswagen voorop- deden goede zaken met hun zelfontbranders, maar dat tij is zoals gezegd inmiddels voorzichtig aan het keren. Het besef dat dieselmotoren wellicht toch wel wat vervuilender zijn dan aanvankelijk werd gedacht, komt onder meer tot uiting in het feit dat verschillende Europese steden de brandstofsoort vanaf 2025 in z'n geheel willen gaan verbieden.

Die verandering is goed nieuws voor Toyota, dat inmiddels niet meer als een rare outsider geldt maar wellicht zelfs wat visionaire eigenschappen kan worden toebedeeld. Als de huidige trend wordt voortgezet, krijgt de helft van de nieuwe Toyota's aan het eind van dit decennium een hybride-aandrijflijn mee in ons werelddeel.

Overigens is Toyota op dit moment in Europa nog altijd een relatief kleine speler. Een marktaandeel van 4,2 procent (inclusief Lexus) is niet gering, maar wel fors minder dan de bijna 25 procent die de Volkswagen Groep dit jaar laat noteren. Wereldwijd liggen de zaken er echter heel anders voor en weet Toyota er regelmatig met de eerste plaats vandoor te gaan. Hoe de verkoopcijfers er op globaal, Europees en Nederlands niveau in 2016 definitief uit komen te zien, weten we later deze week.