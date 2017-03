Slideshow

Toyota Supra duikt weer op Op pad met BMW-broer

De Toyota Supra is weer voor de camera van onze spionagefotograaf verschenen.

Hoewel hier de lente langzaam maar zeker zijn intrede doet, is het in hoge noorden nog perfect weer voor wintertests. Zowel de Toyota Supra als de daaraan gerelateerde BMW 'Z5' worden daar nog door de sneeuw gejaagd.



De Z4-opvolger van BMW zagen we in januari nog voorbij glijden. Rond de Supra is het echter al langere tijd stil. Op het gebied van spionagefoto's dan, want we kregen in februari nog deze foto's te zien waarop de brochure van de Supra te zien lijkt.



Helaas laten deze nieuwe foto's niet veel meer zien van de auto. Nog steeds zorgt een dikke laag camouflagemateriaal voor de nodige onduidelijkheid. Toch mag het geen verrassing meer zijn dat de Supra sterk geïnspireerd is op de FT-1 Concept.



Over technische details kunnen we eigenlijk alleen nog speculeren. In de eerdergenoemde brochure zou te lezen zijn dat er een 2,0-liter turbomotor met 192 pk en een 340 pk sterke 3.0 zescilinder in de neus komen te liggen. We wachten het af.