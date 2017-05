Slideshow

Toyota Prius Plug-in Hybrid in mei in Nederland Stekker-Prius met zonkracht

Toyota levert Prius Plug-in indien gewenst met het zogeheten Solar Roof, een met zonnecellen bedekt dak. Toyota heeft voor zijn natuurgezinde model een slimme constructie bedacht.

Toyota haakt OpdeZon aan voor een samenwerking waarbij je als koper van de Prius Plug-in het OpdeZon-pakket kunt bestellen. Daarbij monteert laatsgenoemde zonnepanelen op het dak van het huis van de Prius Plug-in Hybrid-eigenaar. Deze panelen moeten, mits er genoeg zon is, voldoende energie opwekken om alle volledig elektrische kilometers op 'zonkracht' af te leggen. De omvormer die nodig is voor de meterkast, wordt meegeleverd, hetzelfde geldt uiteraard voor een laadpunt. De zonnepanelen zijn tijdens het rijden in staat het accupakket van de stekker-Prius aan te vullen.

De Prius Plug-in Hybrid is in staat om tot 50 elektrische kilometers af te leggen. Volgens Toyota is 'Rijden OpdeZon' voor ondernemers mogelijk vanaf een nettoinvestering van € 2.500. Hierbij is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek én de aftrek van de afschrijving meegerekend. Volgens Toyota is de inverstering daarmee in zo'n vier jaar terug te verdienen. Toyota zelf 'investeert' mee met een innovatiebonus van 1.000 euro.

De Prius Plug-in Hybrid heeft een vanafprijs van € 37.995 en staat vanaf mei bij de dealers. Helaas voor Toyota en de Nederlandse leaserijder miste de stekker-Prius daarmee de bijtellingsboot. Aanvankelijk moest de auto voor het eind van 2016 op de Nederlandse markt verschijnen zodat hij nog kon meeprofiteren van het destijds gunstige bijtellingstarief van 15 procent. Met ingang van 2017 geldt er alleen nog voor EV's een lager tarief van 7 procent.