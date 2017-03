Slideshow

Toyota prikkelt met FT-4X Concept Voorbode van nieuwe FJ-cruiser

Toyota gunt ons alvast een blik op een stukje van z’n New York Auto Show-knaller. De concept-car gaat FT-4X heten, maar vooralsnog krijgen we alleen een wiel te zien.

Volgens onder meer Carscoops blikt de FT-4X vooruit op de opvolger van de FJ Cruiser. Die auto is hier nooit officieel leverbaar geweest, maar heeft met z'n opvallende uiterlijk de nodige Europeanen het grijze import-circuit ingelokt. Daarom is de opvallende SUV met retro-elementen ook in deze contreien geregeld te bewonderen.

Een opvolger bedenken voor een markant apparaat als de FJ Cruiser is niet gemakkelijk, maar anderzijds toont Toyota de laatste tijd veel lef op designgebied. Nu de Prius een zeer opvallende verschijning is en de C-HR alle aandacht naar zich toetrekt in het C-segment, lukt het de Japanners wellicht ook om de FJ Cruiser minstens zo opmerkelijk te maken als z'n voorganger. Een eventuele opvolger komt in ieder geval niet in een gespreid bedje terecht, want Jeep legt de laatste hand aan een nieuwe Wrangler en Ford komt op termijn naar verluidt met een nieuwe Bronco op de proppen. Beiden zijn potentiële concurrenten van Toyota's hippe aanbieding.