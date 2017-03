Slideshow

Toyota presenteert gefacelifte Sienna 'Minivan' met nieuwe neus en meer technologie

Toyota grijpt de New York International Auto Show aan om een gefacelifte versie van de Sienna te presenteren.

Modeljaar 2018 van Toyota's Amerikaanse MPV krijgt een andere grille en een nieuwe voorbumper aangemeten. De sportievere SE verschilt daarbij duidelijk van de reguliere variant. In plaats van verchroomde spijlen gebruikt Toyota hier gaas om de grille af te werken. Motorisch blijft de Sienna gelijk, nog altijd ligt er een 3.5 V6 met bijna 300 pk onder de kap. Toch verandert er meer dan alleen het uiterlijk, want het multimediasysteem krijgt een upgrade en een voorheen optioneel actief veiligheidssyteem is vanaf nu standaard. Onder meer een automatisch noodremsysteem met voetgangersdetectie, actieve cruise control, automatisch grootlicht en een rijbaanassistent zijn daarmee altijd aanwezig.

Ook het comfort gaat erop vooruit. Zo zijn er standaard vijf usb-poorten aanwezig, die worden verdeeld over alle drie de zitrijen. Ook is het 'rear seat entertainment' gemoderniseerd, waardoor het vanaf nu ook mogelijk is om filmpjes en muziek te streamen vanaf Android-apparaten. Dat kan bovendien erg goed klinken, want wie wil, kan een audiosysteem van JBL met tien speakers en een subwoofer krijgen. Drie nieuwe interieurkleuren maken het deze facelift compleet.

De Sienna is een 'Minivan' die niet alleen met het oog op de Amerikaanse markt ontworpen is, maar er ook wordt gebouwd. De Toyota steekt z'n concurrenten, onder meer de Honda Odyssey en Chrysler Pacifica, qua verkoopcijfers de loef af. De eerste Sienna loste in 1997 de Previa af, het huidige model staat sinds 2010 in de showroom.