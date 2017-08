Slideshow

Toyota patenteert 'slimme' handbak Automatisch naar neutraal

De automaat wint in een rap tempo terrein ten opzichte van de handbak, maar Toyota ziet kennelijk nog toekomst in zelf schakelen. Wel zal het anders gaan dan nu, getuige een patent dat de Japanners in de VS hebben ingediend.

De patentaanvraag, die door Motor1 boven tafel werd getoverd, is uiteraard een ingewikkelde opsomming van technieken en mogelijkheden om de vinding zo goed mogelijk af te bakenen. Dat maakt het maken van en goede samenvatting lastig. Duidelijk is dat het in de basis om een echte, volwaardige handbak gaat, dus met een pook en een koppelingspedaal. Daarnaast is er een 'electronic control unit' die in bepaalde situaties het heft in eigen handen kan nemen. Dat geldt voornamelijk tijdens 'coasting', ofwel tijdens het uitrollen van de auto. Dan kan de auto zelf besluiten om de koppeling te activeren en naar neutraal te schakelen.

Zeilen

Opmerkelijk gegeven is daarbij wel dat een uitrollende auto in neutraal meer verbruikt dan in de versnelling, maar toch zijn er een paar voordelen te bedenken. Zo rolt de auto langer uit in 'N', (denk ook aan het 'zeilen' dat sommige hybrides doen) en voorkomt het foefje dat de motor te weinig toeren maakt of zelfs afslaat. Zeker in combinatie met de automatische noodremsystemen die op moderne auto's steeds vanzelfsprekender worden, is een bak die zelf naar neutraal kan schakelen handig. Immers: als je nu in een handgeschakelde auto geautomatiseerd tot stilstand wordt gebracht, slaat de motor af.

Blokkeren

Daarnaast kan de 'slimme' handbak bepaalde versnellingen blokkeren, zodat het onmogelijk is om tijdens het rijden in de verkeerde versnelling terecht te komen. Teveel of te weinig toeren maken wordt zo voorkomen. Hoe het systeem precies werkt, is niet duidelijk, maar het lijkt voor de hand te liggen dat de blokkering z'n input bij de reeds bestaande schakelindicator vandaan haalt. Dat lampje, dat gaat branden als er opgeschakeld moet worden, houdt bij de besluitvorming rekening met de snelheid waarmee wordt geaccelereerd. Helemaal nieuw is het blokkeren van versnellingen overigens niet, want General Motors past een simpele variant hiervan al sinds eind jaren '80 toe. Dat Computer Aided Gear Selection (CAGS)-systeem, in de volksmond bekend als 'skip shift', dwingt rustig optrekkende bestuurders onder bepaalde omstandigheden om direct van '1' naar '4' te gaan.

Wanneer en in welke vorm Toyota's handbak-met-hulp op de markt verschijnt, is nog niet bekend.