Slideshow

Toyota komt met sportief GR-label Sportieve upgrades, voorlopig in Japan

Toyota heeft een nieuw label in het leven geroepen: GR. Onder die noemer komt het met sportieve upgrades voor diverse modellen. Een trede lager staat GR Sport, dat zich beperkt tot uiterlijke aankleding. Voorlopig is het label alleen nog voor de Japanse markt.

In de vorm van de Toyota Yaris GRMN kregen we in Nederland voor het eerst te maken met Toyota Gazoo Racing. Die sportieve tak van Toyota gaan we terugzien bij meer productiemodellen via het GR-label, waarbij GR uiteraard voor Gazoo Racing staat. Auto's met een GR-badge hebben naast uiterlijke aankleding ook de nodige aanpassingen aan het onderstel en remmen. GR Sport zal prijken op auto's die alleen qua uiterlijk sportiever uitgevoerd zijn.



In eerste instantie zien we GR alleen terug in het Japanse aanbod van Toyota, maar de bedoeling is dat het ook buiten het thuisland uitgerold wordt. De bij ons bekende modellen die direct als GR of GR Sport onthuld zijn, zijn de Vitz (Yaris), de Prius plug-in en de GT86. Alleen de Vitz en de GT86 krijgen de volledige GR-behandeling, de Prius houdt het bij de uiterlijke opsmuk van GR Sport.



In het geval van de GT86 betekent GR onder andere nieuw spoilerwerk, Sachs schokbrekers, Recaro-stoelen, een sterker remsysteem en een sperdifferentieel. De Vitz (Yaris) krijgt als GR onder andere ook sportievere schokbrekers, schakelflippers aan het stuur, aluminium pedalen en een kleiner stuur. Het geheel is, zoals bij alle GR's, verder aangekleed met sportiever bumperwerk en diverse GR-badges.



Voor de enthousiastelingen zullen er in Japan zogenoemde GR-garage's openen, waar men hun Toyota kan laten voorzien van GR-aanpassingen. De onderdelen worden ook los leverbaar. Wanneer we het label in Europa mogen verwelkomen, is nog even afwachten.