Toyota komt begin volgend decennium met EV Volledig elektrische Toyota op nieuw platform

Hoewel Toyota een pionier op het gebied van hybride aandrijving is, ontbreekt het nog aan een serieuze volledig elektrische auto. Daar komt volgend decennium verandering in, want naar verluidt komt het merk in 2022 met hun eerste EV.

Toyota houdt zich al jaren bezig met alternatieve aandrijflijnen, denk aan de Prius en de Mirai, maar een puur als EV ontwikkelde auto ontbreekt nog. Hoewel de Japanners met de Mirai aangaven vooral toekomst te zien in de waterstofauto, is het succes van 'conventionele' EV's met een laadstekker niet onopgemerkt gebleven. Toyota werkt volgens de Japanse krant Chunichi Shimbun derhalve aan een nieuw EV-platform, dat in 2022 het eerste model voort moet brengen.



Extra interessant is dat er voor de nieuwe Toyota een zogenoemde 'solid state' accu gebruikt zou worden. In tegenstelling tot de bekende lithium-ionaccu's werken deze met vaste materialen. De opslagcapaciteit is een stuk groter, daarbij generen ze minder warmte en zijn ze veiliger. Het laden zou verder al in enkele minuten voor elkaar moeten zijn. Volgens Reuters heeft Toyota aangegeven dergelijke accutechnologie inderdaad begin volgend decennium toe te willen passen.



Eind vorig jaar riep Toyota een speciale EV-afdeling in het leven, onder leiding van Akio Toyoda. Toen werd al bekend dat de komst van een conventionele EV niet betekent dat de waterstofauto het veld ruimt.