Toyota i-TRIL Concept: opvallend vervoer Toyota's visie op de auto anno 2030

Laat het bouwen van knotsgekke concept-cars maar aan Toyota over. In Genève maken we kennis met de bijzondere i-TRIL, Toyota's visie op stadsmobiliteit anno 2030.

De i-TRIL Concept is een studiemodel dat laat zien hoe Toyota een alternatief voor de reguliere A- en B-segmenters voor zich ziet. Dat is overigens niet het enige waarvoor de i-TRIL als alternatief moet dienen. Toyota ziet het liefste men de i-TRIL verkiest boven openbaar vervoer en motorfietsen.

Toyota zegt zich als doel gesteld te hebben om het rijden op lage snelheden, wat in de stad toch veelal het geval is, leuk te maken. De i-TRIL is volgens Toyota ontwikkeld met een alleenstaande 30 tot 50 jarige vrouw in gedachten, die wel twee kinderen thuis heeft. Dat betekent natuurlijk niet dat de auto alleen voor deze doelgroep is bedoeld.

De 600 kilo wegende en slechts 2,83 meter lange i-TRIL is 1,46 meter hoog. De spoorbreedte voor bedraagt 1,2 meter, terwijl er achter zich slechts 60 centimeter tussen de wielen bevindt. De concept-car is in staat op ongeveer dezelfde wijze als een Carver One al leunend door bochten te gaan. Vlinderdeuren die aan de A-stijlen zijn bevestigd, moeten het in- en uitstappen vergemakkelijken. Ze hebben minder ruimte nodig om te openen, uiteraard prettig in een nauw parkeervak.

De i-TRIL heeft een minimale draaicirkel van 4 meter, vergelijkbaar met die van de iQ van weleer. De aandrijflijn wordt niet uitvoerig belicht, al spreekt Toyota van een elektrische actieradius van 200 kilometer. Opvallend detail: gas- en rempedalen ontbreken. De Toyota laat zich middels drive-by-wire techniek besturen via een soort gamepad-achtig element. De i-Trill kan zich overigens ook zelfstandig een weg door het verkeer banen.