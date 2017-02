Slideshow

Toyota i-TRIL Concept naar Genève De stadsauto van 2030 volgens Toyota

Toyota heeft een eerste foto de wereld ingestuurd van de i-TRIL Concept. In Genève laat het merk daarmee haar toekomstvisie op de stadsauto zien.

Veel wil Toyota er nog niet over kwijt, maar de i-TRIL is een volledig elektrische driepersoons auto die in staat is tot autonoom rijden. Voorin biedt de auto plaats aan één persoon, achterin kunnen twee mensen zitten. De i-TRIL beschikt over Active Lean Technology, dat inhoudt dat de koets kan kantelen ten opzichte van de wielen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Nederlandse Carver.



De i-TRIL werd ontworpen in de designstudio in Nice, waar ook de gefacelifte Yaris op papier werd gezet. De vernieuwde Yaris staat ook op de Autosalon van Genève. Niet alleen de reguliere Yaris is daar te zien, maar ook de nieuwe 210 pk sterke sportieve topversie, die als Yaris GRMN door het leven zal gaan.