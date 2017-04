Slideshow

Toyota, Honda en Hyundai tegen VW in VS Waterstof in plaats van laadstations

Toyota, Honda en Hyundai hebben in een gezamenlijke brief laten weten het niet eens te zijn met de manier waarop Volkswagens verplichte investeringen in ‘groene’ infrastructuur worden gespendeerd.

Dat meldt persbureau Reuters. De verplichte investeringen zijn een gevolg van het dieselschandaal. Los van het compenseren van klanten door bijvoorbeeld het terugkopen van auto's, moet Volkswagen in de VS z'n aandeel in de luchtvervuiling compenseren door 2 miljard te investeren in infrastructuur voor bijvoorbeeld elektrische auto's.

Een enorm aandeel van 800 miljoen daarvan wordt gespendeerd in Californië. In plaats van reguliere laadpunten, waarvan er volgens Hyundai, Honda en Toyota al genoeg zijn in deze staat, zou Volkswagens geld er volgens de autobouwers beter geïnvesteerd kunnen worden in waterstofstations.

Als reden wordt aangedragen dat Californië zich tot doel heeft gesteld om in 2020 100 van zulke tankstations te huisvesten. Wie uitzoomt, ziet echter nog een goede reden: Volkswagen levert geen waterstofauto's en heeft die op korte termijn ook niet op de planning staan, terwijl de drie Aziatische autobouwers voorop lopen op dit gebied. De Toyota Mirai, Honda Clarity en Hyundai Tucson FCEV zijn de eerste drie waterstofauto's die daadwerkelijk voor de consument beschikbaar zijn. Als Volkswagen geld zou investeren in waterstofstations, zou het merk dus eigenlijk z'n drie concurrenten op weg helpen bij de implementatie van hun innovatieve modellen.

Volgens Reuters zijn de drie genoemde concerns niet de enige autobouwers die zich enige zorgen maken omtrent Volkswagens verplichte investeringen. Andere autobouwers zijn bang dat de door Volkswagen beheerde laadpunten nadelen voor hen zullen hebben en roepen op om ze juist in die gebieden te plaatsen waar de elektrische infrastructuur niet van nature van de grond komt. Ook zijn bepaalde partijen bang dat de verplichte investeringen marktverstorend zullen werken. Overigens is Volkswagen verplicht om de laadpunten voor EV's van alle merken toegankelijk te maken.