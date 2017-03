Slideshow

Toyota Hilux Tonka Concept: showobject Speelgoed voor naast het asfalt

Toyota heeft zich samen met Tonka, de Amerikaanse fabrikant van speelgoedvrachtwagens- en graafmachines, behoorlijk uit mogen leven op een Hilux. Het resultaat: de Hilux Tonka Concept.

De Hilux is als Tonka Concept stevig opgeruigd. De pick-up, die volgens zijn makers een knipoog is naar de producten van Tonka, staat 15 centimeter hoger op de poten en is voorzien van een nieuwe set offroadveren. Ook de reguliere banden zijn vervangen voor offroadexemplaren.

Natuurlijk is van het uiterlijk een feestje gemaakt. We zien stoere nieuwe bumpers, uitgeklopte wielkasten en de motorkap is voorzien van een 'powerdome'. Op het dak zien we een lichtbalk. Een 0,6 centimeter dikke aluminium plaat beschermt de bodem tegen mogelijke beschadigingen. Onder de motorkap ligt de bekende 2,8 liter viercilinder dieselmotor waar verder niet aan is gesleuteld.

Toyota benadrukt dat de Tonka Concept niet in productie gaat.