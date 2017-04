Slideshow

Toyota FT-4X Concept Kruising tussen FJ Cruiser en C-HR

Toyota onthult in New York deze FT-4X Concept. De auto lijkt te zijn ontworpen volgens het principe van de FJ Cruiser, maar rust op techniek van de nieuwe C-HR.

Ook de maatvoering van de FT-4X zou overeenkomen met de C-HR. 'Zou', inderdaad, want deze foto's zijn weer eens iets te vroeg op internet beland. Hoewel Carscoops over de nodige informatie lijkt te beschikken, houdt Toyota zelf de kaken stijf op elkaar over de eerder 'geteaste' concept-car. De link tussen deze auto en de FJ Cruiser is meteen duidelijk, beiden zijn het hippe terreinauto's met retro-elementen. Toch is de FT-4X een stuk meer 'SUV' dan de wel erg heftig ogende productie-auto. De voorruit staat minder rechtop, de wielkasten zijn toch nipt minder fors en het lijnenspel is wat vriendelijker. Aan de achterkant beschikt de auto over een bijzondere gimmick: de achterklep kan zichzelf indien gewenst omtoveren in twee losse 'deurtjes'.

Net als aan de buitenkant weet Toyota in het interieur bijzonder design te combineren met een brede inzetbaarheid. Veel aflegruimte en oplossingen die moeten opvallen door hun simpelheid - zie de middenarmsteun - zorgen voor een opvallend geheel. Een groot, centraal geplaatst scherm ontbreekt, alleen achter het wonderlijk gevormde stuurwiel is digitale informatie te vinden.

Later vandaag of uiterlijk morgen maakt Toyota meer bekend over de terreinwaardig ogende showauto.