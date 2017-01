Slideshow

Toyota en Honda 'wachten Trump af' Nu nog geen besluit over Mexicaanse productie

Toyota en Honda wachten af wat er concreet gebeurt als Donald Trump president van de VS is, vóór er iets verandert in Mexico.

Beide Japanse merken hebben fabrieken in Mexico staan. Topman Aiko Toyoda van het bijna gelijknamige Toyota geeft aan dat het eerst maar moet blijken wat er werkelijk gebeurt onder Trump. Dat meldt Automotive News. Ook de CEO van Honda is duidelijk; er zijn volgens hem geen concrete plannen om iets aan de Mexicaanse productie te veranderen.



Dinsdag werd General Motors door de aankomende president op de vingers getikt om hun productie in Mexico. Later die dag maakte Ford bekend om de geplande investering in een Mexicaanse fabriek om te zetten in een investering in thuisland VS. Tegelijk werd Mexico wel toegezegd dat de productie van de volgende Focus in Mexico zal plaatsvinden.



Bijna twee jaar geleden investeerde Toyota nog flink in een nieuwe productiefaciliteit in Mexico. Per jaar rollen er al zo'n Toyota's van de band in Mexico. Voorlopig is de planning nog dat in 2019 een nieuwe fabriek de poorten opent voor een jaarlijkse productie van 200.000 auto's. Honda bouwt jaarlijks 260.000 auto's in Mexico.