Slideshow

Toyota Camry versus Honda Accord: wie won 2016 Camry en Accord niet meer aan kop in 2017?

De afgelopen 15 jaar is de Toyota Camry in de Verenigde Staten de meest populaire personenauto geweest. Is dat in 2016 ook weer gelukt?

Eind vorig jaar was het Honda dat durfde te roepen dat zijn Accord in 2016 de bestverkochte personenauto van de Verenigde Staten zou worden (pick-ups als de Ford F-150, in de Verenigde Staten het meest populaire voertuig, worden niet onder personenauto's geschaard). Een gedurfde uitspraak van Honda, aangezien de Camry in The Statesal zo'n 15 jaar bovenaan de verkooplijsten staat .

Honda baseerde zijn uitspraak destijds puur op de particuliere verkoopcijfers. Meer dan 95 procent van de in de Verenigde Staten verkochte Accords is voor een particulier bestemd. Bij de Camry ligt dat percentage iets onder de 90 procent. De resterende percentages betreffen veelal auto's voor verhuurbedrijven.

Toyota wist in 2016 in totaal 388.616 Camrys te verkopen. Daarmee verkocht de in de Verenigde Staten gebouwde sedan maar liefst 9,5 procent minder goed dan in 2015. Sterker, het is voor het eerst sinds 2011 dat Toyota in een jaar minder dan 400.000 exemplaren van de auto wist af te zetten. Honda eindigt met de Accord evengoed op de tweede plek. De sedan volgt de Camry in de verkoopstatistieken met 345.225 verkochte exemplaren, een afname van 2,9 procent ten opzichte van 2015.

Van de Toyota Camry verschijnt dit jaar een compleet nieuwe generatie. Ook de Honda Accord lijkt dit jaar volledig vernieuwd te worden. Het is maar de vraag of de nieuwe incarnaties van deze sedans opnieuw kunnen zorgen voor nummer 1- en 2-posities in 2017. Het lijkt er namelijk sterk op dat de cross-overs van zowel Toyota als Honda hun sedanbroers voorbij gaan streven. Toyota's RAV4 wist in 2016 352.000 klanten blij te maken, 12 procent meer dan in 2015. Honda wist van zijn populairste cross-over, de CR-V, 357.000 stuks te verkopen, 3 procent meer dan in 2015. Als die stijgende lijn zich blijft doorzetten, lijkt het gedaan te zijn met de steevaste koppositie voor de traditionele 'midsize sedan'.