Topvrouw GM bezoekt hoofdkantoor Opel Doel: zorgen over banen wegnemen

Bestuursvoorzitter Mary Barra van General Motors (GM) is op bezoek bij het hoofdkantoor van Opel om te praten over de mogelijke verkoop van het dochterbedrijf aan PSA (Peugeot Citroën).

Barra probeert, samen met GM-president Dan Ammann, met het bezoek aan het Duitse Rüsselsheim de zorgen bij Opel weg te nemen over mogelijk banenverlies bij een verkoop aan Peugeot. De Duitse regering heeft al gezegd dat bij een verkoop baangaranties moeten worden gegeven voor het personeel. Er heeft topoverleg plaatsgevonden in Berlijn over de zaak.

Dinsdag werd bekend dat GM en Peugeot in vergevorderde onderhandelingen zijn over een deal rond Opel en het Britse zustermerk Vauxhall. Dat nieuws kwam echter als een verrassing voor de bondsregering, de overheid van de deelstaat Hessen, vakbond IG Metall en de ondernemingsraad bij Opel. Zij hebben er dan ook hun ongenoegen over uitgesproken dat ze niet werden ingelicht over de gesprekken.

Topman Carlos Tavarez van Peugeot heeft aangegeven bereid te zijn tot gesprekken met bondskanselier Angela Merkel en de bonden over een overname van Opel. Het bedrijf telt in Europa ruim 38.000 werknemers, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Experts vrezen dat een overname tot groot banenverlies kan leiden bij Opel vanwege veel overlappende activiteiten met Peugeot.

Bij Peugeot zijn de bonden juist niet bezorgd over banenverlies door een overname van Opel. Het Franse autobedrijf tekende vorig jaar namelijk een deal met de bonden over werkgelegenheidsgaranties. Bij de Franse regering is begrip voor de Duitse zorgen over eventueel banenverlies, zo liet een woordvoerder weten.

Vanuit Groot-Brittannië is ook met bezorgdheid gereageerd op het nieuws door de regering en bonden bij Vauxhall. De Britse overheid heeft inmiddels haar zorgen kenbaar gemaakt aan GM. Er werken circa 4.500 mensen bij Vauxhall in fabrieken bij Liverpool en Luton.