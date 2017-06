Slideshow

Topblok levert voortaan 290 pk Nieuwe motoren voor Evoque en Disco Sport

Land Rover kondigt een aantal nieuwe benzine- en dieselmotoren aan voor de Discovery Sport en de Range Rover Evoque. Deze kakelverse Ingenium-krachtbronnen zijn voorzien van variabele bediening van de inlaatkleppen en zouden schoner en krachtiger zijn dan hun voorgangers.

In navolging van Fiat gaat ook Land Rover vanaf modeljaar 2018 aan de haal met de door de Italianen tot MultiAir gebombardeerde motoren met elektrohydraulische klepbediening. De van oorsprong Britse fabrikant voorziet om te beginnen de Discovery Sport en de Range Rover Evoque van deze schonere, maar ook krachtiger motoren die dankzij de variabele klepbediening bovendien een stuk zuiniger moeten zijn. Daarnaast levert het merk met de Si4 290 de krachtigste motor ooit in beide modellen.

De Evoque en de Disco Sport zijn leverbaar met twee nieuwe benzine- en drie dieselmotoren (zie tabellen hieronder), waarvan de Sd4 240 de nieuweling is. Logischerwijs leveren die in de Evoque andere prestaties dan in de Discovery, al zijn die verschillen marginaal.

De Evoque Coupé met het Si4 240-blok heeft volgens de fabriek elke 100 kilometer gemiddeld 7,3 liter benzine nodig, terwijl de gloednieuwe Si4 290-motor dezelfde auto in slechts 6,3 seconden naar 100 km/h stuwt en vervolgens door blijft duwen tot een top van 231 km/h.

Wie liever voordelig dieselt, kiest voor de good old voorwielaangedreven Evoque Td4 150, die voortaan nog maar 109 gram CO2 per kilometer uitstoot en een gemiddeld gebruik neerzet van 4,2 liter per kilometer.

De Discovery Sport is eveneens leverbaar met de 240 en de 290 pk sterke benzinemotoren. In het geval van de Si4 240 betekent dat een gemiddeld verbruik van 8,0 liter per 100 kilometer, de Si4 290 zorgt voor een acceleratie van 0 naar 100 km/h in slechts 6,7 seconden. De topdiesel in de Discovery Sport is de gloednieuwe Sd4 240, die mede dankzij het koppel van 500 Nm in een luttele 7,5 seconden naar de 100 km/h dendert. Toch claimt de fabriek een gemiddeld verbruik van slechts 6,4 liter per 100 kilometer bij een CO2-uitstoot van 169 g/km.

Voor de gelegenheid zijn beide auto's te bestellen in een aantal nieuwe kleuren voor in- en exterieur en zijn alle zitplaatsen voorzien van gewijzigde kussens en een aantal verstelmogelijkheden.

Motor Cil.inhoud Vermogen kW (pk) Koppel Nm CO2 g/km* Si4 240 2,0 liter 176 (240) 340 165 Si4 290 2,0 liter 213 (290) 400 173 Td4 150 2,0 liter 110 (150) 380 129/134 Sd4 180 2,0 liter 132 (180) 430 129/134 Sd4 240 2,0 liter 176 (240) 500 153

Range Rover Evoque

* cijfers voor Coupé / vijfdeursversie (waar van toepassing), alle versies met 4WD met automatische transmissie

Motor Cil.inhoud Vermogen kW (pk) Koppel Nm CO2 g/km* Si4 240 2,0 liter 176 (240) 340 181/182 Si4 290 2,0 liter 213 (290) 400 186/190 Td4 150 2,0 liter 110 (150) 380 139 Sd4 180 2,0 liter 132 (180) 430 139 Sd4 240 2,0 liter 176 (240) 500 169

Discovery Sport

* cijfers voor vijfpersoons- / 5+2-persoonsversies, met 4WD en automatische transmissie