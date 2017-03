Slideshow

Tiende Superchargerstation in Nederland Snelladen in Hoorn

Tesla-rijders opgelet: voortaan is je Model S of Model X ook in Hoorn aan een Supercharger-lader te hangen.

Tesla heeft in Hoorn een nieuw Superchargerstation geopend. Daarmee is in Nederland een tiende locatie te vinden waar Superchargerladers van Tesla te vinden zijn.

Het nieuwe station is te vinden aan de Westfriese Parkweg 1 in Hoorn. Met het nieuwe laadstation is een directe route van Amsterdam naar het noorden van ons land mogelijk via de Afsluitdijk. De laadplek is de één van de ruim 280 locaties in Europa waar de laders te vinden zijn.

In Nederland zijn Tesla's Superchargers in Amsterdam, Eindhoven, Tilburg, Zwolle, Dordrecht, Urmond, Drachten, Oosterhout, Zevenaar en nu dus ook Hoorn.