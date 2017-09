Slideshow

Thunder Power toont SUV Concept Tweede stap in lange aanloop

Het Taiwanese Thunder Power heeft een tweede studiemodel meegebracht naar de IAA van Frankfurt, een concept-car met de weinig geïnspireerde naam SUV Concept.

Tijdens de vorige IAA, die in 2015 plaatsvond, liet het Taiwanese Thunder Power de 'Sedan Concept' zien, een vooruitblik op een elektrische sedan met specificaties die vergelijkbaar zijn met die van Tesla's Model S. Voor de IAA van dit jaar is een designstudie van een SUV gepresenteerd.

De SUV Concept is net als z'n sedanbroer volledig elektrisch. Hij beschikt over een 125 kWh groot accupakket waarmee een actieradius van 650 kilometer haalbaar moet zijn. De SUV heeft 584 elektro-pk's. De auto is ontworpen in Milaan, iets dat natuurlijk mooi staat in de brochures.

Thunder Power laat verder weten dat het een coupé in het vat heeft zitten, een tot 488 stuks gelimiteerd model dat dus daadwerkelijk binnenkort op de markt komt. Dit exemplaar is tevens helemaal elektrisch en 663 pk sterk. In de tweede helft van 2019 verschijnt deze coupé op de markt.