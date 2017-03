Slideshow

Tesla's meer autonoom dankzij update Autopilot 2.0 verder uitgebreid

Tesla heeft een update klaarstaan voor auto's met Autopilot 2.0. Daarmee kunnen de auto's met het nieuwe systeem onder andere op hogere snelheid zelf sturen.

Dankzij een update worden de semi-autonome Tesla's met Autopilot 2.0 weer een stukje zelfstandiger, bericht Electrek.co. De zogenoemde 8.1-update stelt de auto's in staat om tot een snelheid van 128 km/h zelf de rijbaan volgen. Momenteel is dat tot 88 km/h mogelijk. Daarnaast is het automatisch wisselen van rijbaan door richting aan te geven dankzij de update mogelijk.



De tweede generatie van Autopilot loopt tot op heden nog achter qua functionaliteit ten opzicht van het eerder verschenen Autopilot 1.0. Updates zoals deze moeten ervoor zorgen dat het vernieuwde systeem eerst minimaal op hetzelfde niveau komt, om uiteindelijk natuurlijk meer mogelijkheden te bieden.



Een andere functie die Tesla met de update toevoegt aan auto's met Autopilot 2.0, is het bij Autopilot 1.0 al bekende Summon. Met dat systeem kan de auto in een parkeervak worden gezet - bediend vanaf je smartphone - zonder dat de bestuurder daarvoor in de auto aanwezig hoeft te zijn. Iets vergelijkbaars introduceerde BMW bijvoorbeeld in de huidige 7-serie.



De eerste updates zouden al zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten. Tesla benadrukt dat de veiligheidssystemen wel eerst opnieuw moeten worden gekalibreerd voordat alles naar behoren werkt. Dat kan na het installeren van de update een aantal dagen rijden duren.