Tesla's Ludicrous-kracht ook buiten Launch Mode Volle kracht, altijd beschikbaar

Tesla komt met een update waarbij de zogenoemde Ludicrous Mode de extra kracht niet langer alleen via de Launch Mode vrijgeeft. Dat houdt in dat het extra vermogen altijd beschikbaar is.

Momenteel kunnen Tesla-eigenaren die de optie Ludicrous Mode hebben aangevinkt, alleen via Launch Mode de extra kracht loslaten. Dat betekent dat ze volledig stil moeten staan, om vervolgens via Launch Mode op volle kracht weg te schieten. Die beperking wordt met een nieuwe update opgeheven, meldt Electrek. Op die manier is het voortaan mogelijk om altijd alle kracht te benutten. Tesla is al begonnen met het uitrollen van de update.



Tesla had overigens een goede reden om de Ludicrous-kracht tot de Launch Mode te beperken, aangezien volle kracht ook extra slijtage met zich mee kan brengen. Nog steeds wijst Tesla maar al te graag op de risico's die het met zich meebrengt, wanneer de auto constant in Ludicrous Mode staat. Er zal voortaan een bericht op het gigantische scherm verschijnen als de auto onderhoud nodig heeft, gerelateerd aan het beschikbare vermogen.



In Ludicrous Mode is de Tesla Model S P100D in één klap de snelst accelererende serieproductieauto van dit moment. In slechts 2,4 seconden trekt de auto vanuit stilstand op naar een snelheid van 100 km/h, hoewel er ook al bronnen zijn die beweren zelf onder de 2,3 seconden te zijn gekomen.