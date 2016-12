Slideshow

'Tesla's Autopilot houdt nu maximumsnelheid aan' Op snelwegen blijft alles bij het oude

Tesla heeft het Autopilot-systeem een update gegeven waardoor het nu niet langer mogelijk is om harder dan toegestaan te rijden.

Dat meldt althans Electrek.co, een site die doorgaans goed op de hoogte is van het wel en wee van Tesla. Voorheen was Autopilot in staat om op buitenwegen nipt harder dan toegestaan te rijden, maar dat feest is nu voorbij. Op wegen zonder duidelijke rijbaanscheiding (denk aan N-wegen) houdt Autopilot nu stipt de aangegeven snelheid aan. Snelwegen zijn hierop een uitzondering: hierop rijdt de auto gewoon door op de ingestelde snelheid.

Als je meer wilt weten over Tesla's Autopilot én vergelijkbare systemen van andere merken, is deze video een aanrader. Ook het bijbehorende artikel in AutoWeek 49 is dan een interessante bron van informatie.