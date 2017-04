Slideshow

Tesla toont teaser vrachtwagen Gestroomlijnde koets voor elektrische 'truck'

Elon Musk heeft vandaag voor het eerst een afbeelding vrijgegeven van de vrachtwagen van Tesla. Die wordt uiteraard net zo elektrisch als de personenauto’s van het merk.

Op de teaser is een vrachtauto te zien die op het eerste gezicht meer met Europese dan met Amerikaanse 'semi trucks' van doen heeft. Een 'torpedofront' zoals nagenoeg iedere Amerikaanse vrachtwagen die heeft, lijkt grotendeels te ontbreken. In plaats daarvan is er een cabine die naar voren toe sterk in een V-vorm loopt, wat ongetwijfeld goed is voor de stroomlijn. De wielkasten steken aan weerszijden ver buiten die taps toelopende cabine. Spiegels ontbreken nog, maar de in de VS verplichte oranje verlichting bovenaan de voorruit is al wel present. Nog verder naar boven valt op dat de cabine erg hoog is.

Musk wil met de elektrische vrachtwagen niet alleen schadelijke uitstoot, maar ook de kosten van het transport terugdringen. Ondertussen moet het rijden met de truck ook nog eens indrukwekkend zijn. Volgens Techcrunch.com zegt de visionaire CEO dat het enorme apparaat 'als een sportauto gereden kan worden' en meer koppel biedt dan een vergelijkbare diesel-truck.

Tesla's vrachtwagen maakt deel uit van het 'Masterplan part deux' dat halverwege 2016 werd gepresenteerd.