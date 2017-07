Slideshow

Tesla overhandigt eerste 30 Model 3's Specificaties én meer beeld!

De introductie van de Tesla is, net als de auto zelf, anders dan anders. Het merk laat maar zeer mondjesmaat informatie vrij over z’n nu al razendpopulaire nieuweling, maar gisteravond was het dan eindelijk zo ver: de eerste dertig exemplaren zijn afgeleverd!

De aflevering vond plaats bij Tesla's assemblagefabriek in Californië en ging gepaard met een groot evenement waar Elon Musk als een ware held werd onthaald door een enorme schare fans. Tesla grijpt de gelegenheid aan om eindelijk beelden vrij te geven van de auto die kopers daadwerkelijk in handen krijgen. Daarop blijkt bijzonder weinig verschil zichtbaar met het prototype dat in april 2016 werd gepresenteerd. Dat betekent dat de productie-Model 3 nog altijd oogt als een kleine Model S, al zijn er natuurlijk de nodige verschillen. De belangrijkste daarvan zijn te vinden op het dak en aan de achterzijde. Om een ruimtelijk gevoel te creëren is het dak namelijk vanaf de B-stijl tot onderaan de achterruit opgetrokken uit één groot glaspaneel. Dat heeft als gevolg dat een grote, hatchback-achtige achterklep zoals bij de Model S en Model X niet mogelijk is op de Model 3. Inderdaad: die 'sedan-klep' lijkt een blijvertje. De Model 3 is 4,69 meter lang en heeft een wielbasis van dik 2,87 meter. Ter vergelijking: een BMW 3-serie is 4,63 meter lang en meet tussen de wielen 2,81 meter.

Veilig

Het interieur is, zoals we al wisten, bijzonder strak vormgegeven. Feitelijk zijn er louter horizontale lijnen op het dashboard te vinden, alleen het los erbovenop geplaatste, 15-inch scherm is daar een uitzondering op. Nagenoeg alle functies van de auto laten zich via het centrale scherm bedienen.Tesla benadrukt dat alle Tesla's, dus ook de Model 3, van huis uit alle hardware meekrijgen die nodig is voor volledig autonoom rijden. Verder benadrukt het merk het belang van veiligheid en claimt Musk dat de Model 3 veiliger is dan een toch al bijzonder veilige auto als de Volvo S60.

'Long Range'

Hoewel veel al bekend was, zet Tesla ter gelegenheid van deze aflevering nog eens alle specificaties van de Model 3 op een rijtje. Het standaard model, dat voor 35.000 dollar te boek staat, heeft een bereik van 220 mijl, bijna 355 km, en moet van 0-60 mph (96,5 km/h) kunnen sprinten in 5,6 seconden. De topsnelheid ligt op bijna 210 km/h. Als er 9.0000 dollar meer wordt neergeteld komt de Long Range Battery in beeld, een optie die de actieradius oprekt naar 310 mijl (bijna 500 km) en de Model 3 bovendien sneller maakt. 0-60 mph moet in deze versie al in 5,1 seconden achter de rug zijn, terwijl de top naar 225 km/h gaat. Bovendien wordt een 'Long Range'-Model 3 eerder afgeleverd, de eerste standaard exemplaren worden pas in dit najaar overhandigd. Een 'D' versie, dus met een tweede elektromotor en vierwielaandrijving, volgt in het voorjaar van 2018.

Uitrusting

Iedere Model 3 heeft onder meer het 15 inch touchscreen, climate control met twee zones, keyless entry, internetconnectiviteit, bluetooth, een achteruitrijcamera, een automatisch dimmende binnenspiegel en volledige ledverlichting standaard. Voor 5.000 dollar meer krijgen kopers het Premium Upgrades Package, dat bestaat uit onder meer een beter audiosysteem, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en stuurkolom, automatisch dimmende buitenspiegels en een getint glazen dak. Het zichzelf continu uitbreidende Autopilot, waarmee de Model 3 op dit moment in ieder geval zelfstandig over buitenwegen door het verkeer kan gaan, staat eveneens voor 5.000 dollar op de prijslijst. Daarbovenop is er net als bij de andere Tesla's de optie 'Full Self-Driving Capability', die 3.000 dollar kost. De uitroldatum en beschikbaarheid van de volledig autonome functies hangt echter niet alleen af van Tesla, maar ook van de regelgeving in het land waar je woont, meldt het merk.

De productie van de Model 3 - en dus ook de aflevering ervan - moet de komende maanden exponentieel toenemen. Tegen het eind van het jaar moet de productie een snelheid van zo'n 5.000 exemplaren per week behalen.