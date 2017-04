Slideshow

Tesla naar record op Wall Street Ford, GM en FCA in de min

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine minnen de handel uit gegaan. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer tegenvallende verkoopcijfers over de maand maart van grote automakers als General Motors, Ford en Fiat Chrysler. Het aandeel Tesla steeg naar recordhoogte. Het merk kan met volle tevredenheid terugkijken op de verkopen in het eerste kwartaal van dit jaar.

Tesla sloot 7,3 procent hoger. In de eerste drie maanden van 2017 wist de het merk het recordaantal van 25.000 auto's af te leveren. Dat waren er ook iets meer dan analisten hadden voorspeld. Qua beurswaarde ging Tesla door zijn koerssprong Ford voorbij.

Ford eindigde de sessie met een min van 1,7 procent. Net als veel andere autofabrikanten werd Ford door beleggers fors lager gezet. Hoewel de verkoopdaling van Ford in maart was voorzien, viel deze toch hoger uit dan gedacht.

General Motors (min 3,4 procent) wist in maart nog wel meer auto's te verkopen dan een jaar eerder. De verkoopplus was echter fors minder dan voorzien. Fiat Chrysler leverde 4,8 procent aan beurswaarde in. De Italiaans-Amerikaanse automaker verkocht afgelopen maand minder auto's, terwijl door kenners rekening werd gehouden met een kleine plus.