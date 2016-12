Slideshow

Tesla Model X krijgt 'Holiday Show' Fijne feestdagen!

Tesla geeft Model X-rijders een wel heel bijzonder kerstcadeautje. Na de laatste software-update kan hun auto een show weggeven die het vast goed doet voor het huis van je (schoon)ouders.

Je ziet het goed: hieronder staat een Tesla Model X, begeleid door 'Wizards in Winter' van de Trans-Siberian Orchestra, een lichtshow ten beste te geven. De koplampen blijken in staat om hun leds ritmisch en apart van elkaar in- en uit te schakelen, even daaronder doen ook de mistlampen en richtinaanwijzers gezellig mee. Nog opvallender zijn natuurlijk de deuren, die op de maat van de muziek open- en dichtgaan. Ook de voordeuren en zélfs de elektrisch inklappende buitenspiegels worden betrokken bij dit schouwspel.

Dankzij YouTuber 'Dragtimes' (en z'n drone) weten we niet alleen dat deze 'show' bestaat, maar ook hoe het in gang kan worden gezet. Na een lange druk op het Tesla-logo op het scherm verschijnt er een invulveld. Tik daar 'Holiday' in, en het feest begint nadat je de auto hebt verlaten én op veilige afstand van de 'klapwiekende' deuren staat. Fijne kerstdagen!

Ga direct naar 1 minuut 18 voor de actie: