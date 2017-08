Slideshow

Tesla: Model 3 is een hit 1.800 bestellingen per dag na onthulling

Tesla, de fabrikant van elektrische auto's, heeft succes met zijn nieuwe Model 3. Sinds de officiële presentatie afgelopen vrijdag kreeg het bedrijf naar eigen zeggen per dag gemiddeld 1800 bestellingen binnen voor de nieuwe wagen, zo meldde het concern vrijdag bij de publicatie van de cijfers.

Naast het succes van de nieuwe auto, deed Tesla het ook goed met zijn andere modellen. De omzet van Tesla viel in het tweede kwartaal met 2,8 miljard dollar veel hoger uit dan dezelfde periode een jaar eerder toen 1,3 miljard werd opgehaald, geholpen door de grotere vraag naar de sedan Model S en de SUV Model X. Het verlies van 336 miljoen dollar was volgens kenners ook minder dan waar rekening mee werd gehouden. Een jaar eerder resteerde een tekort van 293 miljoen dollar.

Tesla leverde in het tweede kwartaal 22.026 auto's af. Dat betekende een stijging met 53 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf deed geen voorspelling over het aantal auto's dat Tesla in heel 2017 verwacht te leveren. Wel meldde het bedrijf dat het in het derde kwartaal meer dan 1500 auto's van het Model 3 zal produceren. De leveringen buiten de VS zullen daarbij aan het eind van 2018 aanvangen.

De Model 3 is in vergelijking met de andere Tesla-auto's redelijk betaalbaar. De auto's die nu van de band rollen gaan voor een prijs van 49.000 dollar van de hand. De beloofde auto's van 35.000 dollar per stuk rollen vanaf november van de band.

Volgens Tesla-topman Elon Musk heeft de automaker al meer dan 500.000 orders voor de Model 3 binnen. Althans dat zei hij vrijdag. Het getal werd woensdag niet genoemd of bevestigd. De nieuwe auto werd al voordat hij in productie werd genomen verkocht. Klanten deden daarbij een aanbetaling van 1000 dollar.