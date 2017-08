Slideshow

Tesla-aandeel stijgt ruim zeven procent in waarde Groot optimisme met enkele kanttekeningen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine koersuitslagen aan de handelsdag begonnen. Veel aandacht gaat uit naar de cijfers van Tesla, die woensdag nabeurs de boeken opende.

Tesla sprong 7,4 procent omhoog. Het bedrijf wist zijn kwartaalomzet ruimschoots te verdubbelen, geholpen door de grotere vraag naar deModel S en Model X. Het verlies van 336 miljoen dollar was volgens kenners ook minder dan waar rekening mee werd gehouden. Daarnaast meldde Tesla dat de nieuwe Tesla Model 3 enthousiast werd ontvangen.



Het afgelopen kwartaal heeft Tesla er € 1,16 miljard doorheen gejaagd. Investeerders worden daar desondanks niet door afgeschrikt en topman Elon Musk blijft optimistisch vooruitkijken: "Zo goed heb ik me nog nooit gevoeld over Tesla's toekomst," zei de topman volgens Bloomberg.



Verdere investeringen



Toch is er ook een minder rooskleurige realiteit, want op een gegeven moment heeft Tesla volgens analytici toch echt kapitaal nodig. De CEO van Gerber Kawaski, een gerenommeerd Amerikaans financieel adviesbureau, zou het een vergissing vinden als er het komende halfjaar te makkelijk wordt gedacht over de grote geldstroom die in de ontwikkeling van Tesla wordt gestoken.



De grote vraag naar de Tesla Model 3 schreeuwt eigenlijk om snellere productie, maar Musk vreest dat die dan in een 'productiehel' verandert. Om dat te voorkomen moet er uiteraard nog meer geïnvesteerd worden.



Musk versprak zich overigens naar eigen zeggen afgelopen weekend, toen hij zei dat Tesla al ruim 500.000 orders voor de Model 3 heeft. De teller zou 'pas' op 455.000 staan.