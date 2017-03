Slideshow

Techrules: supercar met gigantisch bereik Elektrisch met turbine als range-extender

Techrules gaat voor een onconventionele aanpak met de gloednieuwe Ren. Dit is de Ren in volle glorie.

Het Chinese Techrules is al een behoorlijke tijd bezig met de ontwikkeling van zijn tot Ren gedoopte supercar. We wisten al dat de auto elektrisch aangedreven zal worden, met een turbine die als range-extender fungeert. Nu maakt Techrules het uiterlijk en de technische gegevens van dit kleine wonder bekend.



De futuristisch vormgegeven Ren beschikt over een stoelconfiguratie die aan de McLaren F1 doet denken. De bestuurder zit in het midden, met schuin daarachter twee stoelen voor passagiers. Het is ook mogelijk om de achterste stoelen achterwege te laten, mocht je meer snelheid uit de Ren willen halen.



Interessanter is de aandrijflijn. Twee elektromotoren aan de voorkant en vier aan de achterkant, met in totaal een vermogen van 1.305 pk, schieten de Ren van zijn plek. Tot welke prestaties hij in staat is, blijft nog onvermeld, maar ongetwijfeld niks om je als bestuurder voor te schamen. En het wordt nog mooier, want Techrules claimt dat de auto in staat is om volgens de NEDC-test op 80 liter diesel een afstand van 1.170 kilometer af te leggen (6,84 l/100 km). De diesel is nodig voor de turbine die elektriciteit levert aan het 25 kWh accupakket. Een range-extender dus. We gaan ongetwijfeld nog meer van Techrules en deze bijzondere auto horen.