Techrules laat ingepakt productiemodel zien Bestuurder in het midden

Het Chinese Techrules laat iets meer zien van de productieversie van de GT96 die de ambitieuze nieuwkomer meebrengt naar de Autosalon van Genève.

Ruim een week geleden liet Techrules middels een designschets weten een productieversie van de GT96, een vorig jaar in Genève getoonde supercar met - jawel - een turbine aan boord, mee te nemen naar de Zwitserse autobeurs. Vandaag tonen de Chinezen een eerste blik op een ingepakt exemplaar. Het lijkt er sterk op dat de bestuurder in het midden van de auto komt te zitten. De twee 'koepeltjes' die Techrules op de eerder getoonde designschets liet zien, zien we echter niet meer terug (foto 3).

In de twee conceptauto's van vorig jaar deed een op kerosine (AT96) of aardgas (GT96) lopende turbine dienst als leverancier van stroom voor een 1.044 pk sterke elektromotor. Laden kan overigens ook met een stekker. In de elektromodus moesten de concept-cars zo'n 150 kilometer ver kunnen komen. Als de turbine bijspringt, moet de totale actieradius op een indrukwekkende 2.000 kilometer liggen. Hoe deze plannen realiteit worden, valt nog te bezien. In Genève komen we ongetwijfeld meer te weten over de ambitieuze plannen.