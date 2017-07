Slideshow

Teaservideo Hyundai i30 N Koreaanse krachtpatser in beeld gebracht

In september beantwoordt Hyundai de vraag die autoland al even bezighoudt: hoe droogt de i30 N op? Vandaag krijgen we nog een teaservideo te zien.

Hyundai's performanceafdeling N presenteert tijdens de IAA van Frankfurt zijn eerste eindproduct: de i30 N. De i30 wordt al maanden op en rond de Nürburgring op zijn staart getrapt en afgesteld. Vandaag is de auto voor het eerst zonder plakkers in beeld verschenen.

In een teaservideo zijn flarden van een i30 N zonder camouflagetrim te zien. De sportversie van de i30, waarbij het volgens Hyundai's N-divisie meer om rijplezier gaat dan eindeloze hoeveelheden pk's, krijgt rode accenten mee die we onder andere in de diffuser tegenkomen.

We weten al dat de i30 N een 2,0-liter geblazen viercilinder benzinemotor krijgt, die afhankelijk van de uitvoering tussen de 250 en 270 pk gaat leveren. Daarmee mikt Hyundai de pijlen op onder meer de Ford Focus ST en de Volkswagen Golf GTI. De N-versie is niet het enige i30-nieuws dat Hyundai in petto heeft; de C-segmenter krijgt op termijn gezelschap van een liftback.