Tatra mogelijk weer aan personenauto's Na 17 jaar weer terug?

Ter ziele gegane merken blijven zelden lang onder de groene zoden. Ditmaal vangen we geluiden op over een mogelijke terugkeer van Tatra als fabrikant van personenauto's.

Tatra staat ons vooral bij als fabrikant van de technisch vooruitstrevende T600 Tatraplan en T603. Waar de fabrikant later nog in de vorm van onder andere de T613 en T700 met sedans met een luchtgekoelde (!) V8 achterin op de proppen kwam, is het anno 2016 al jaren over voor de tak van Tatra die zich bezighoudt met de productie van personenauto's. De fabrikant is echter verre van verdwenen, Tatra produceert momenteel diverse (militaire), maar daar lijkt het niet bij te blijven. Een terugkeer naar de productie van personenauto's wordt overwogen.

Dat schrijft het doorgaans welgeïnformeerde Digital Trends op basis van 'bronnen dichtbij Tatra'. Mocht Tatra weer auto's gaan bouwen, dan zijn dat volgens de bron geen modellen met een volledig nieuwe koets. Tatra zou namelijk overwegen om replica's en moderne interpretaties van zijn iconische oude modellen te gaan maken. Eigen techniek wordt naar verluidt gecombineerd met technologie van 'een andere autofabrikant'. Of de herboren opnieuw een achterin geplaatste krachtbron krijgen, zal nog maar moeten blijken. We wachten in spanning af!