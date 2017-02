Slideshow

Tata Tamo C-Cube schittert in Bombay Tamo geeft gas!

Het Indiase Tata heeft in Bombay de C-Cube Concept staan, een vooruitblik op wat Tata's nieuwe submerk de komende jaren gaat bieden.

Begin deze maand liet Tata weten een submerk op te richten: Tamo. Tata's Tamo gaat zich richten op gebieden van de automarkt die de bestaande modellen van Tata niet bestrijken. Onder de vleugels van Tamo worden niet alleen sportieve, maar ook innovatieve modellen ondergebracht.

In Genève trekt Tata het doek van zijn eerste sportieveling, een model waarvan het merk al een glimp heeft getoond. Nu staat in Bombay deze C-Cube Concept, eveneens een vooruitblik op wat we van Tamo kunnen verwachten. We zien een compacte driedeurs met opvallende luchtopeningen onder de portieren, een agressief front en sportief lichtmetaal. Terwijl de in Genève te onthullen Tamo over een middenmotor beschikt, lijkt de C-Cube zijn motor voorin te hebben. Tata geeft verder geen informatie over dit studiemodel. We wachten af.