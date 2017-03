Slideshow

'Tata en Volkswagen gaan samenwerken' Uitwisseling van techniek voor Indiase markt

De Volkswagen Group en Tata Motors zouden tot een akkoord zijn gekomen over uitwisseling van kennis en techniek.

Volgens het Indiase medium Autocar India is er tijdens de Autosalon van Genève en voorlopige deal gesloten zijn over een samenwerkingsverband. Een memorandum van overeenstemming zou door de CEO's van beide bedrijven, Matthias Müller (VW) en Guenter Butschek (Tata), ondertekend zijn. Tata Motors is al langer geïnteresseerd in een uitwisseling van platforms en techniek. Het ontwikkelde zelf het modulaire AMP-platform, dat na een test door Duitse ingenieurs van EDAG als veelbelovend werd bevonden.



In de praktijk kan de samenwerking betekenen dat Volkswagen samen met Tata auto's op het MPA-platform gaat ontwikkelen voor de Indiase markt. Tata zou de ontwikkeling van de motoren op zich nemen en Volkswagen kan kennis delen over elektrische aandrijflijnen. Onder welke naam Volkswagen auto's in India zou gaan verkopen, is nog niks officieel bekend. Skoda, dat al auto's verkoopt in India, zou volgens Autocar ook bij de onderhandelingen betrokken zijn. Verwacht wordt dat er morgen meer duidelijkheid komt.