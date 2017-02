Slideshow

Tamo toont contouren Tata's ambitieuze submerk

Tata Motors heeft een traktatie voor ons in petto. Althans, zo presenteert de Indiase gigant de eerstgeborene van zijn nieuwe submerk Tamo. Vandaag is de compacte spierbundel onder een rood doek gezet.

Vorige week liet Tata Motors weten een nieuw submerk op te richten. De nieuwe divisie draagt de naam Tamo en vandaag komen we mondjesmaat meer te weten over het model.

We wisten al dat de in Genève te presenteren auto een tweezitter met middenmotor wordt. Indiase media maakten aanvankelijk melding van de komst van een 1,2-liter grote benzinemotor die dankzij drukvulling goed zal zijn voor om en nabij de 180 pk. Op de website die Tata Motors voor Tamo heeft opgezet, komen we echter kreten tegen als: 'een emissievrije wereld, de hoop van vandaag, de realiteit van morgen'. We durven derhalve niet uit te sluiten dat eerste Tamo over een elektrische aandrijflijn zal beschikken.

Wat er achter de voorstoelen komt te liggen, is dus nog even onduidelijk. Tamo heeft al aangekondigd op termijn zo'n 7 tot 8 modellen, verdeeld over twee modulaire platforms, aan zijn portfolio te willen toevoegen. Het is niet ondenkbaar dat de op Tamo's site geplaatste hint naar een elektrische aandrijflijn betrekking heeft op een van deze overige modellen.

Over een kleine maand weten we meer, dan trekt Tata het doek van zijn allereerste auto onder Tamo-vlag.