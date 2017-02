Slideshow

Takata bekent schuld in airbagschandaal Grote som geld naar Honda en slachtoffers

De Japanse fabrikant van auto-onderdelen Takata heeft maandag voor de rechtbank in Detroit schuld bekend in het schandaal rondom defecte airbags.

De schuldbekentenis is onderdeel van de schikking met Amerikaanse autoriteiten waarmee een bedrag van 1 miljard dollar is gemoeid.

Het Japanse bedrijf is in moeilijkheden geraakt door een defect in het opblaasmechanisme van zijn airbags, die daardoor kunnen ontploffen. In sommige gevallen zijn daarbij bestuurders dodelijk getroffen door stukjes metaal die met hoge snelheid door de auto werden geslingerd. Onderdeel van de schikking is ook een schadevergoeding aan nabestaanden. Onder de zestien sterfgevallen wereldwijd die worden gelinkt aan de Takata-airbags, zijn elf Amerikaanse slachtoffers.

Van de miljard dollar gaat 850 miljoen naar autofabrikanten als Honda, 125 miljoen dollar naar de slachtoffers en nog eens 25 miljoen is een boete.

Met een schikking in de hand kan Takata zich weer richten op het vinden van een koper. Geïnteresseerde partijen hielden zich vooralsnog afzijdig, omdat er te veel onduidelijkheid was over de juridische rompslomp.