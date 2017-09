Slideshow

Suzuki pakt uit tijdens Tokyo Motor Show Gezellig begin van de week

Eind oktober gaat de Tokyo Motor Show van start en dat kan Suzuki natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het merk presenteert er dan ook een heel blik vrolijke studiemodellen.

De opmerkelijkste nieuweling die Suzuki heeft ontwikkeld, is de e-Survivor, een spartaans ogend offroadertje die zich het beste laat omschrijven als een opengewerkte Jimny-achtige met een gezonde dosis X90-invloeden. In elk wiel is een elektromotor geplaatst, wat de e-Survivor dus een elektrische vierwielaandrijver maakt. Volgens Suzuki is de auto gebouwd op een ladderchassis, iets dat er op wijst dat het merk een nieuwe basis heeft ontwikkeld. De concept-car doet sterk denken aan de X-Lander Concept die Suzuki in 2013 had meegebracht naar de grootste autobeurs van Japan.

Dan is er de Xbee, een realistischere concept-car die in behoorlijke mate lijkt op de Hustler die Suzuki al enige jaren op z'n kei-carlijsten heeft staan. De Xbee, niet te verwarren met -wijlen- Scion's xB - wordt direct als Outdoor Adventure en als Street Adventure gepresenteerd. Die eerste is de variant die de indruk moet wekken dat hij zich ook naast het asfalt kan vermaken. De Street Adventure is de hippere van het stel. Informatie over deze ogenschijnlijk productierijpe nieuwkomer heeft Suzuki nog niet vrijgegeven.

Suzuki heeft verder met de Spacia Concept een vooruitblik op een herziene of zelfs volledig nieuwe Spacia, een auto die een weer een stoer broertje krijgt waar de Spacia Custom alvast een voorbode op is. De Spacia is een compacte stadsauto die Suzuki in 2013 in Japan als opvolger van de Palette presenteerde. Zoals gebruikelijk bij kei-cars, lanceerde Suzuki een 'stoere' variant onder de noemer Spacia Custom. De Spacia heeft een Mazda-tweelingbroer die Flair Wagon heet.

De line-up wordt afgesloten door de - jawel - Carry Light Tiger Ichi Concept, een Carry die omgebouwd is tot een bestellertje met klein winkeltje aan boord, helemaal klaar voor de 'foodtruckfestivals' dus. Meer informatie over Suzuki's feestelijke selectie nieuwelingen volgt later volgende maand.