Suzuki Baleno heftig aangepakt Vleugeldeuren voor nuchtere Suzuki

Wie niet steil achterover slaat van het design dat Suzuki de Baleno heeft meegegeven, moet linea recta zijn ogen op de creatie van Mototrendz richten. De Indiase tuner heeft wat DNA van Lamborghini in de Baleno geïnjecteerd.

De in 2013 opgerichte Indiase tuner Mototrendz, met het motto "[...] More style and umph for the Indian driver" besloot na het zien van de Baleno dat het allemaal wel wat spannender mocht. Een knalrode Baleno werd in de werkplaats geparkeerd en wat vervolgens aan het daglicht werd voorgesteld laat zich het beste omschrijven als 'anders'.

Mototrendz presenteert een knalrode Baleno die volgehangen is met zwarte accenten. We komen de donkere afwerking tegen in de grille, op de lip onderaan de voorbumper, raamstijlen en de achterlichtunits. Stevig lichtmetaal moet voor een indrukwekkend voorkomen zorgen. Mocht dat falen, we kunnen het ons niet voorstellen, heeft Mototrendz de Baleno scissordoors meegegeven in de stijl van Lamborghini.

In het interieur worden racestoelen gemonteerd en ook het audiosysteem gaat op de schop. Een rood interieur past prima bij een rood exterieur, moet Motortrendz gedacht hebben. Het resultaat laat zich graag door jullie bekijken.