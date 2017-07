Slideshow

Opnieuw levensteken Alpine SUV Franse concurrentie voor Porsche Macan?

De geruchten gaan al langer rond en opnieuw duiken er berichten op over een SUV van Alpine. De auto zou in 2019 verschijnen en de Porsche Macan op de korrel hebben.

Als we onze Britse collega's van AutoExpress mogen geloven, komt er op den duur inderdaad een SUV van Alpine. Het medium sprak met ingewijden van Alpine, die aangeven dat het door Renault nieuw leven ingeblazen sportmerk werkt aan een auto die moet concurreren met auto's als de Porsche Macan, Jaguar F-Pace en de Mercedes GLA. De hoogpotige Alpine laat overigens niet lang op zich wachten, want in 2019 gaat het doek er al af.



Het is geen gekke keuze om naast de oogstrelende A110 ook een SUV op de markt te brengen, aangezien die laatste voor de grote verkoopaantallen kan zorgen. Op die manier versterkt het merk haar levensvatbaarheid.



Uiteraard heeft Alpine voor de techniek van de SUV een flinke bak om uit te graaien, met Renault en Nissan boven zich. Ook een kijkje in de keuken bij Nissan's luxemerk Infiniti kan de Fransen snel op weg helpen. Overigens doken eind vorig jaar ook al de nodige geruchten over een SUV van Alpine op. Toen had men het er al over dat de Alpine zijn basis met de Mercedes GLA zou gaan delen. Infiniti gebruikt dat platform ook al voor haar QX30.