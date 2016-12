Slideshow

Supershowroom: Toyota Yaris Zeven generaties betrouwbaar vervoer

De voorganger van de Toyota Yaris, de Starlet, is voor velen de ultieme startersauto. Heeft de Yaris potentie om dat ook te worden? En welke generatie is het best gelukt? Tijd voor een supershowroom!

Starlet P6, 1978

Strikt genomen was er al eerder een Starlet, de uit 1973 stammende voorganger van deze P6. Die auto is echter nooit in Europa geleverd, en dus beginnen we dit verhaal bij de tweede generatie van dit model. Die is door z'n achterwielaandrijving in recentere tijden vooral erg populair in de driftsport, maar bood in zijn dagen goedkoop en betrouwbaar vervoer.

Starlet P7, 1984

En betrouwbaar zijn, daar is de Starlet groot mee geworden. De generatie die in 1984 verscheen, is nog altijd geen échte zeldzaamheid op de weg. Dit model kreeg voor het eerst voorwieldrijving mee en is daarmee een compacte hatchback naar 'modern' recept. In de jaren '80 schuwden de Japanners kleine motorblokjes al niet, getuige de 1.0 viercilinder die in deze auto een plekje vond. Aan de andere kant van het gamma stonden allerlei sportieve en geblazen versies, die aan onze Europese neuzen voorbijgingen. In ruil daarvoor kregen we een diesel voorgeschoteld die niet meer dan 54 pk op de been bracht.

Starlet P8, 1989

Zoals bij Japanse merken in die tijd gebruikelijk was, liep Toyota eind jaren '80 al voorop op het ronde design van het decennium dat zou volgen. Ook de techniek was bij de tijd, waarbij moet worden aangetekend dat de snelle Glanza-versies ook hier voorbehouden bleven aan Azië. Voor deze Starlet geldt nóg meer dan voor z'n voorganger dat we 'm tot op de dag van vandaag regelmatig in het straatbeeld tegenkomen. De spreekwoordelijke betrouwbaarheid van Toyota's uit deze tijd én de lage gebruikskosten van dit model zorgen ervoor dat de Starlet voor velen de ideale startersauto is. Combineer dat met het feit dat exporteurs met tientallen tegelijk op iedere jaren-90-Toyota duiken, en je zult begrijpen dat de prijzen van twintig jaar oude Starlets veelal hoger liggen dan die van vergelijkbare auto's.

Starlet P9, 1996

Het meest opvallende uiterlijke kenmerk van de laatste Starlet is het 'golfje' in de lijn onder de zijruiten. De auto, die er opnieuw als drie- en vijfdeurs hatchback was, volgt verder de vrij brave designfilosofie die Toyota in de jaren 90 ook voor veel andere modellen hanteerde. Wie dat te saai vond, kon beter opteren voor de Paseo, een op de Starlet gebaseerde sportieveling die er als coupé én als cabrio was. Ook de bizarre Sera staat op Starlet-basis, al kwam het model met vleugeldeuren (!) nooit via de officiële weg naar Europa.

Yaris 1, 1998

Als een autofabrikant voor het eerst in jaren voor een andere naam kiest, betekent dat doorgaans dat er ook op andere gebieden een andere weg in wordt geslagen. De eerste Yaris moest breken met de wat brave uitstraling van z'n voorganger en met een 'Europeser' design ook in ons werelddeel meer klanten winnen. Na enige tijd besloot men een deel van de productie zelfs naar Frankrijk te verplaatsen. Toch was de Yaris een echte wereldauto die zelfs in de Verenigde Staten aan de man werd gebracht. Vooral het dashboard van dit vrij hoge model viel op. Het bood een bijna futuristisch digitaal instrumentarium, veel ronde vormen en nog veel meer vakjes en bakjes.

Yaris 2, 2005

Toyota kreeg het in 2005 voor elkaar om de tweede Yaris nóg 'ronder' te maken dan z'n voorganger. De vloeiende, bolle lijnen komen overal terug, iets dat ook voor de Auris uit die tijd geldt. Een driedeursversie was er nog wel, maar werd rap minder populair. Het vermelden waard is de T-Sport, een sportieve variant die net als bij de eerste Yaris ook in Europa werd geleverd. Aan het eind van z'n leven kreeg dit model 'bonustijd' dankzij een stuiptrekking van Daihatsu, die het model als Charade aan de man bracht. Als je zo'n auto tegenkomt, is dat een foto én een kentekencheck waard: de Charade is erg zeldzaam en staat als 'Toyota Daihatsu Charade' geregistreerd.

Yaris 3, 2010

Toyota vaart de laatste jaren duidelijk een hybride-koers en dat is ook te zien bij de kleine Yaris. De auto kreeg vanaf 2012 een variant mee met elektro-ondersteuning en een CVT. Een soort compacte Prius dus, en daarom is het ook niet verwonderlijk dat de rol van deze auto in sommige landen werd vertolkt door een technisch gelijk model met de naam Prius C. De Yaris Hybrid werd in ons land populair dankzij z'n lage uitstoot, die hem de nodige belastingvoordelen opleverden.

Inmiddels heeft de volgende Yaris het eerste teken van leven gegeven. We wachten vol spanning af!