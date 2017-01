Slideshow

Supershowroom: Porsche 911 Slowly change a winning team

Het is misschien wel de meest iconische sportauto ooit: de Porsche 911. Dat leek ons wel een geschikte auto voor de allerlaatste supershowroom, die nipt in het nieuwe jaar valt. De historie van de 911 is natuurlijk te uitgebreid om alles in detail te behandelen, dus we lichten een aantal zaken per generatie uit.

Porsche 911 (1964)

In 1963 presenteerde Porsche een nieuw model: de 911. De auto ging een jaar later in productie. Net als bij de oer-Porsche, de 356, was de motor achterin geplaatst. Nog eventjes liep de 911 gelijktijdig met de 356 van de band. Er was ook nog een paar jaar een versie met viercilindermotor, die 912 heette. De 911 had een luchtgekoelde zescilinder boxermotor, een recept wat decennialang zou blijven bestaan. In 1973 maakte de wereld kennis met de eerste 911 Carrera RS. Die had een 2,7-liter boxermotor, goed voor 210 pk. In 1975 bracht Porsche de, inmiddels al verder gemoderniseerde, 911 voor het eerst met een turbomotor uit. De 911 Turbo startte zijn leven met een 260 pk sterke 3,0-liter achterin. Porsche rolde in de loop der tijd een heel scala aan uitvoeringen van de 'oer-911' uit. Naast de in 1982 geïntroduceerde cabriolet was er de bijzondere 'Slantnose' met de meer aerodynamische en eigentijdse platte neus en de Targa. Eind jaren '70 werd de Porsche 928 met zijn voorin geplaatste V8 als opvolger van de 911 voorgesteld, maar uiteindelijk bleef Porsche trouw aan de 911.



Porsche 911 (964, 1989)

Voortbordurend op de inmiddels ver doorontwikkelde 911 had Porsche eind jaren 80 een 'opvolger' klaarstaan. De auto kreeg de technische benaming 964 mee en leende techniek van de oorspronkelijk voor de rallysport ontwikkelde 959. De stevig geëvolueerde 911 moest zodoende klaar zijn voor de (bijna) eindsprint. In 1990 kwam er weer een 911 Turbo, nu met een 320 pk sterke versie van de 3,3-liter zescilinder boxermotor. Voor het eerst was er een versie met vierwielaandrijving: de Carrera 4.



Porsche 911 (993, 1994)

De 964 werd niet het laatste hoofdstuk in de indrukwekkende evolutiegeschiedenis van de oer-911. Die eer viel de 993 ten dele. Nog één keer werd de carrosserie verder bijgeschaafd en gemoderniseerd. Het zou ook het einde betekenen van een lange traditie van luchtgekoelde 911's. Het onderstel werd flink aangepakt en de Carrera haalde nu 272 en later 286 pk uit de 3,6-liter boxer. De standaard vierwielaangedreven 911 Turbo schopte het bij de 993-generatie voorbij de 400 pk (408 pk om precies te zijn) dankzij twee turbo's. De gelimiteerde Turbo S kwam zelfs tot 424 pk.



Porsche 911 (996, 1998)

Op meerdere fronten brak Porsche in 1998, met de nieuwe eeuw in zicht, met het verleden. De nieuwe 911 (996) kreeg namelijk een watergekoelde boxermotor in plaats van de luchtgekoelde exemplaren die tot dan toe dienstdeden in de 911. Daarnaast werd de auto voor het eerst volledig nieuw getekend. Twee jaar eerder had Porsche met de Boxster al laten zien dat het een beduidend modernere ontwerptaal ging voeren. Vooral de 'spiegelei-koplampen' zorgden voor uiteenlopende reacties. Naast de nu 420 pk sterke 911 Turbo en 450 pk sterke Turbo S zagen ook de 911 GT3 (380 pk), de GT3 RS (381 pk) en de nóg extremere 462 pk (later 483 pk) sterke GT2 het levenslicht.



Porsche 911 (997, 2004)

Bij de tweede 'moderne 911' deed Porsche een belangrijke stap terug in het verleden. De spraakmakende koplampen van de 996 maakten plaats voor eenvoudiger gevormde, ronde exemplaren. De 997 was vooral een evolutie van de 996 en was er ook weer als de - inmiddels nog krachtigere - Turbo, Turbo S, GT3, GT3 RS en GT2. Tegen het einde van de levensfase van de 997 werd er nog een GT2 RS geïntroduceerd. Daarmee werden de grenzen van de 911 verder verlegd. Een 620 pk sterke versie van de 3,6-liter biturbo boxermotor lanceerde de auto in 3,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid bedroeg maar liefst 330 km/h.



Porsche 911 (991, 2011)

En dan komen we aan bij de huidge 911, de 991. Voor de derde keer in de geschiedenis tekende Porsche de 911 opnieuw. De overgang van de 997 naar de 991 is wel minder extreem dan die van de 993 naar de 996. Wel heeft sinds de facelift de 'instapversie', de Carrera, een turbomotor. Qua uiterlijk is de nieuwste 911 vooral aan de achterkant een opvallend anders dan zijn voorganger, dankzij de slankere achterlichtunits. De auto is iets groter dan de 997, maar ook lichter. Bovenaan de voedselketen treffen we de 500 pk sterke GT3 RS en de gloednieuwe, handgeschakelde 911 R. Voor het eerst is er een 911 met middenmotor; de voor het circuit bedoelde RSR.





Peilstok Supershowroom: mijn favoriete Porsche 911 is... De 'oer-911'

De 964

De 993

De 996

De 997

De 991 Supershowroom: mijn favoriete Porsche 911 is... De 'oer-911' 32,7%

De 964 13,9%

De 993 21,8%

De 996 3,0%

De 997 9,1%

De 991 19,4% Aantal stemmen 165