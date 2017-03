Slideshow

Subaru's nieuwe XV neemt een buiging in Genève Hoogpotige Subaru voor Europa

Subaru heeft de nieuwe XV aan de wereld voorgesteld. De cross-over op basis van de nieuwe Impreza is klaar voor de Europese markt.

Subaru heeft onlangs zijn Impreza-familie vernieuwd en daar hoort natuurlijk een nieuwe XV bij. Vandaag zet Subaru de nieuwe cross-over in de schijnwerpers.



De XV is de productieversie van de XV Concept van vorig jaar. De definitieve XV blijft behoorlijk trouw aan het studiemodel, al liet de concept-car op zijn beurt al het bekende XV-recept zien. De XV staat op hetzelfde Global Platform als de nieuwe Impreza waar de auto op gebaseerd is. Volgens Subaru is de stijfheid van de XV met 70 tot 100 procent toegenomen ten opzichte van het uitgaande model.

De vierwielaangedreven XV debuteert met een voor 80 procent vernieuwde 2,0-liter boxermotor. De viercilinder levert 156 pk en 196 Nm. Het verbruik zal fors verbeterd zijn, al meldt Subaru niet hoeveel liters benzine in 100 kilometer worden opgeslurpt. Nieuw is X-Mode, een modus waarin de XV nog beter uit de voeten moet kunnen op onverhard terrein.

In Nederland staat de XV sinds 2012 in de showrooms. De vorige generatie Impreza ging, op de WRX na, aan onze neus voorbij. De XV is in feite een Impreza Hatchback waar Subaru een cross-oversaus overheen heeft gegoten. In onder andere de Verenigde Staten is de XV ook als Hybrid verkrijgbaar. In Nederland kennen we het model alleen met 1,6- en 2,0-liter benzinemotor of 2,0-liter dieselmotor.

In totaal heeft Subaru in ons land 1.034 XV's weten te verkopen. In 2012, zijn introductiejaar, gingen de meeste exemplaren over de toonbank: 343 stuks.