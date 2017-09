Slideshow

Subaru teaset Viziv Performance Concept mee naar T Vooruitblik op sportsedan én meer studiemodellen

Ook Subaru laat voor een groot deel zien wat het allemaal mee zal brengen naar de Tokyo Motor Show die in de laatste week van oktober zijn poorten opent. De Japanners warmen onder andere op voor de komst van een studiemodel: de Viziv Performance Concept.

Al jaren plakt Subaru de naam Viziv op zijn concept-cars, een aanduiding die staat voor Vision of Innovation. Zo werd in november vorig jaar de Viziv-7 getoond, een vooruitblik op een zevenzits MPV en zagen we eerder nog een cross-overachtige met de naam Viziv 2. In het thuisland presenteert Subaru spoedig de Viziv Performance Concept, een vooruitblik op een hagelnieuwe sportieve sedan. Veel informatie laat Subaru in dit stadium nog niet los. Wel meldt het merk dat de auto volgestopt wordt met uitgebreide veiligheidssystemen die onder het EyeSight-label vallen.

Minder groot nieuws, maar nog altijd vermeldingswaardig, zijn de overige Tokyo-debutanten. Subaru brengt de S208 mee, een speciale uitvoering van de WRX STi waar 450 exemplaren van beschikbaar komen voor de lokale markt. De auto gaat er vermogenstechnisch iets op vooruit en is ook op optisch vlak op detail aangepast. Het is de vervanger voor de in 2015 gepresenteerde S207.

Dan is er de Subaru BRZ STI Sport, eveneens een gelimiteerde uitvoering voor de Japanse markt. Van deze Cool Grey Khaki gespoten BRZ worden slechts 100 exemplaren gebouwd. De auto is door Subaru's STI-afdeling onder handen genomen, iets dat moet resulteren in scherpere rijeigenschappen én een hoger uitrustingsniveau. Over een heftige vermogenstoename wordt niet gesproken.

Dan zijn er de XV Fun Adventure Concept en de Impreza Future Sport Concept. Die eerste is een kanariegele vooruitblik op een nog avontuurlijker aangeklede XV, de cross-overvariant van de nieuwe Impreza Hatchback die ook naar Nederland komt. De Impreza Future Sport Concept is een designstudie die laat zien hoe een heftiger aangeklede variant van de vijfdeurs Impreza kan ogen. De auto is voorzien van nieuwe bumpers met aan de voorzijde opmerkelijke led-verlichting, centraal geplaatste uitlaatpijpen, een verlagingsset, ogenschijnlijk een zwart dak en uiteraard een set stevige sloffen.